Дмитрий Комбаров: «Зениту» было легко обороняться в матче с нами «Крылья Советов» проиграли «Зениту» в 14-м туре премьер-лиги.

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров подвел итоги матча 14-го тура премьер-лиги с «Зенитом» (0:2) на «Самара Арене».

– Я думаю, что нам самим нужно было лучше держать мяч, – приводит слова 32-летнего игрока официальный сайт клуба. – Мы мало переводили мяч, пытались играть только через один фланг. При такой игре «Зениту» было легче обороняться. Они меньше бегали и меньше уставали. Нам не хватило реализации. Да, были подачи и «стандарты». Но, к сожалению, не забили.

– Это был провал или это громкое слово?

– Это громкое слово. Но результат не в нашу пользу. Мы проиграли дома. Хотя команда старалась, билась. Все ребята молодцы, выкладывались на полную.

Напомним, «Крылья Советов» прервали серию из трех побед «на ноль» в чемпионате. Команда опустилась на восьмое место в турнирной таблице и в следующем туре 4 ноября сыграет дома с «Рубином».