Евгений Савин: Соболев играет лучше меня, это 100 процентов У форварда «Крыльев Советов» десять голов в 14 турах чемпионата.

Бывший форвард «Крыльев Советов» Евгений Савин после матча 14-го тура премьер-лиги с «Зенитом» (0:2) на «Самара Арене» высказался о нападающем команды Александре Соболеве.

«Могу сказать, что Соболев играет лучше меня. Это 100 процентов, – приводит слова Савина официальный сайт «Крыльев Советов». – Я не забивал десять голов за 14 туров. Ему нужно не попасть в ту ситуацию, в которую попали «Крылья» в 2010 году и не повторить мои ошибки. Он любит футбол и будет двигаться вперед. Нужно цепляться за шанс, пока он забивает – его вызывают в сборную».

Напомним, в нынешнем сезоне 22-летний нападающий забил десять голов и сделал три результативные передачи в 14 матчах чемпионата. Вместе с Элдором Шомуродовым из «Ростова» он лидирует в списке лучших бомбардиров турнира.