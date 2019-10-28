Евгений Савин: Соболев играет лучше меня, это 100 процентов - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
28 октября 2019 10:12ФутболЛипкин Антон

Евгений Савин: Соболев играет лучше меня, это 100 процентов

У форварда «Крыльев Советов» десять голов в 14 турах чемпионата.

Бывший форвард «Крыльев Советов» Евгений Савин после матча 14-го тура премьер-лиги с «Зенитом» (0:2) на «Самара Арене» высказался о нападающем команды Александре Соболеве.

«Могу сказать, что Соболев играет лучше меня. Это 100 процентов, – приводит слова Савина официальный сайт «Крыльев Советов». – Я не забивал десять голов за 14 туров. Ему нужно не попасть в ту ситуацию, в которую попали «Крылья» в 2010 году и не повторить мои ошибки. Он любит футбол и будет двигаться вперед. Нужно цепляться за шанс, пока он забивает – его вызывают в сборную».

Напомним, в нынешнем сезоне 22-летний нападающий забил десять голов и сделал три результативные передачи в 14 матчах чемпионата. Вместе с Элдором Шомуродовым из «Ростова» он лидирует в списке лучших бомбардиров турнира.

Сергей Ковалев: Хочу победить Канело и встретиться с Бетербиевым (видео) Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (до 79,3 кг) Сергей Ковалев заявил, что будет сильнее обычного во время поединка 2 ноября с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. 23.10.2019 19:15 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Фредди Роуч: Альварес уничтожит Ковалева Сергей Ковалев: Альварес лучший в боксе, этот бой будет для меня самым большим испытанием «Первый канал» покажет бой Ковалева и Альвареса в прямом эфире
Доменико Тедеско: Мы должны ориентироваться на игру «Барселоны» и «Ман Сити» Новый главный тренер «Спартака» дал подробную оценку игре своей команды в победном (3:0) столичном дерби с «Локомотивом» на «РЖД Арене». 27.10.2019 21:45 Футбол Мощенко Захар
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Крах Медведевой и Трусова в засаде – так начался канадский этап Гран-при На втором этапе серии Гран-при в канадской Келоуне после короткой программы Александра Трусова идет третьей, Евгения Медведева – увы, только шестой. 26.10.2019 01:18 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Трусова и Ханю синхронно исполнили четверные прыжки (видео) Илья Авербух: Для борьбы на равных Медведевой нужно учить четверной прыжок Сергей Шахрай: Трусова может бороться за медали и в мужских турнирах
Павлюченко и Ходыкин: так их засудили или нет? Обзор событий уик-энда Разбираемся: что было интересного на стартовом этапе Гран-при в Лас-Вегасе кроме блестящей победы Анны Щербаковой. 21.10.2019 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Анттила обыграл сборную Россию, теперь – ЦСКА. «Йокерит» победил чемпиона «Йокерит» обыграл 3:0 ЦСКА, Пяярви дебютировал в «Локомотиве», «Спартак» с Олегом Знарком одержал третью победу подряд – яркие моменты игрового дня в обзоре «Советского спорта». 24.10.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав
«Я не готов играть на 100 процентов». Медведев не выступит на «Кубке Кремля» Четвертая ракетка мира Даниил Медведев отказался от участия в московском турнире. Причина – усталость после победы на «Мастерсе» в Шанхае. 15.10.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Медведев – настоящий Зверь. Даниил разгромил Зверева в финале «Мастерса» в Шанхае Даниил Медведев вышел в шестой финал подряд и выиграл четвертый титул в сезоне, став лучшим на китайском «Мастерсе». В решающей встрече он уничтожил Александра Зверева – 6:4, 6:1. А в чемпионской гонке обошел Федерера. 13.10.2019 15:00 Теннис Мысин Николай
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
«Вашингтон» и Ови – по-прежнему наше все В конце прошлого сезона я отправился в Вашингтон с одной целью: своими глазами увидеть, как Александр Овечкин выбьет очередной полтинник. 24.10.2019 19:30 Хоккей Славин Виталий
Новости
10:49 Футбол Казань подала заявку на проведение Суперкубка Европы 2023 года
10:19 Футбол «Отвори ты, Гилерме, пошире калитку». Назаров спел после победы над «Локомотивом» (видео)
10:12 Футбол Евгений Савин: Соболев играет лучше меня, это 100 процентов
10:05 Футбол Сергей Терехов: Приз лучшему игроку матча – это бредовая награда
09:57 Футбол Дмитрий Комбаров: «Зениту» было легко обороняться в матче с нами
09:27 Футбол Ассистент Божовича: «Зенит» доказал, что он настоящий чемпион
09:20 Футбол Александр Бубнов: Тяжело винить Гончаренко в проблемах ЦСКА
09:05 Формула-1 Себастьян Феттель: Мы могли бы быть более точными со стратегией
08:08 Формула-1 Льюис Хэмилтон: Давно хотел выиграть в Мексике
07:42 Формула-1 Квят опустился на 11-е место Гран-при Мексики из-за штрафа за столкновение с Хюлькенбергом
07:30 Хоккей «Рейнджерс» проиграли «Бостону», у Панарина и Бучневича по два очка
07:16 Хоккей 28 сэйвов Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Филадельфию»
07:01 Хоккей «Флорида» победила «Эдмонтон», у Бобровского – 24 сэйва, у Дадонова – гол
23:30 Футбол «Севилья» обыграла обыграла соперника «Краснодара» в чемпионате Испании
22:45 Фигурное катание Трусова и Ханю синхронно исполнили четверные прыжки (видео)
22:11 Футбол «Рома» победила «Милан» в чемпионате Италии
22:07 Футбол «Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэмом»
21:50 Футбол Юрий Семин: После поражений ничего не говорю команде – сразу ухожу
21:23 Хоккей «Салават Юлаев» победил минское «Динамо»
20:53 Футбол «Краснодар» и «Оренбург» сыграли вничью, Берг получил прямую красную карточку
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика