Артем Дзюба: Ракицкий – лучший защитник в России, да и в мире, что уж скрывать «Зенит» выиграл у «Крыльев Советов» в 14-м туре премьер-лиги.

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Форвард «Зенита» Артем Дзюба после матча 14-го тура премьер-лиги с «Крыльями Советов» (2:0) на «Самара Арене» высказался об игре партнера по сборной России Александра Соболева из «Крыльев Советов».

«Конечно, ему было тяжело действовать против (Ярослава) Ракицкого и (Бранислаава) Ивановича, – приводит слова 31-летнего форварда официальный сайт клуба. – Ни (Элдор) Шомуродов, ни Соболев не сдюжили, потому что парни хорошо обороняются, сильны.

Ярослав, на мой взгляд, вообще лучший защитник в России. Да и в мире вообще, что уж там скрывать».

Напомним, Соболев вместе с Элдором Шомуродовым из «Ростова» лидирует в списке лучших бомбардиров премьер-лиги. У обоих игроков по десять голов. Дзюба забил девять мячей и идет на третьем месте.