«Витесс» сообщил о возвращении в команду Базура Полузащитник был отстранен от тренировок с командой после конфликта со Слуцким.

«Витесс» объявил в официальном твиттере о возвращении в команду полузащитника Рихедли Базура.

На прошлой неделе 23-летний голландец был отстранен от тренировок с командой из-за конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким.

«Полузащитник принес извинения и с сегодняшнего дня возвращается к тренировкам», – говорится в твиттере «Витесса».

Bazoer sluit per direct weer aan bij de A-selectie



De middenvelder heeft zijn excuses gemaakt en staat vanaf vandaag weer op het veld. Later meer, met een reactie van de middenvelder#Vitesse — Vitesse (@MijnVitesse) October 28, 2019

В нынешнем сезоне Базур провел девять матчей в чемпионате Голландии и отметился двумя голами.

Отметим, что в субботу «Витесс» потерпел второе поражение в сезоне, уступив в домашнем матче с «Ден Хаагом» (0:2).

Во вторник «Витесс» сыграет с «Де Графсхапом» в Кубке Голландии.