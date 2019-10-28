Дзюба, Еременко и Азмун претендуют на звание лучшего игрока месяца - Советский спорт
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28 октября 2019 13:33ФутболЛипкин Антон

Дзюба, Еременко и Азмун претендуют на звание лучшего игрока месяца

РПЛ представила претендентов на звание лучшего игрока октября.

РПЛ запустила голосование в официальном сообществе лиги в социальной сети «В Контакте» по определению лучшего игрока октября.

В число номинантов включены пять игроков:

– форвард «Зенита» Артем Дзюба (четыре гола и три результативные передачи);
– полузащитник «Ростова» Роман Еременко (три гола);
– форвард «Зенита» Сердар Азмун (два гола и три результативные передачи);
– форвард «Арсенала» Эванс Кангва (два гола);
– голкипер «Сочи» Сослан Джанаев (три отраженных пенальти и пять пропущенных голов).

Напомним, в определении лучшего игрока также принимают участие эксперты телеканала «Матч Премьер» и эксперты РПЛ.

Лучшими игроками предыдущих месяцев становились: форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев (июль), форвард «Ростова» Элдор Шомуродов (август) и полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк (сентябрь).

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