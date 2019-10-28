Андрей Коновалов: «Локомотив» хотел победить «Спартак» малой кровью «Спартак» крупно выиграл в дерби, победив в чемпионате впервые с августа.

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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Коновалов высказался о победе над «Локомотивом» (3:0) в матче 14-го тура премьер-лиги на «РЖД Арене» в Москве.

«Все видели, что эмоциональный заряд у игроков «Спартака» был выше, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Коновалова. – Это просто бросалось в глаза.

Думаю, что футболисты «Локомотива» держали в голове ситуацию, в которую попал «Спартак», у которого не все ладится. Поэтому настроиться нужным образом на дерби у них и не получилось. Они хотели победить соперника малой кровью, вот эмоций и не хватило».

Напомним, у «Спартака» дубль сделал швед Джордан Ларссон, а первый гол на счету аргентинца Эсекиэля Понсе.

«Спартак» одержал первую победу в чемпионате с августа и поднялся на седьмое место в турнирной таблице.

Теперь 31 октября «Спартак» сыграет с «Ростовом» в 1/8 финала Кубка России, а 4 ноября – с «Арсеналом» в 15-м туре премьер-лиги.