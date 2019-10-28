Хасанби Биджиев: Проблема короткой скамейки «Локомотива» становится очень серьезной Бывший вратарь «Локомотива» Хасанби Биджиев прокомментировал домашнее поражение красно-зеленых от «Спартака» в 14-м туре РПЛ (0:3).

– После первого пропущенного гола «Локомотив» перешел на игру в два центральных защитника, выдвинув Мурило в опорную зону. Железнодорожники большими силами двинулись вперед, в связи с чем у них стали появляться сзади свободные зоны. «Спартак» еще дважды смог ими воспользоваться в быстрых контратаках.

Игроки «Локомотива» выглядели уставшими после матча с «Ювентусом». Явно бросалось в глаза, что команде не хватает силенок. Проблема короткой скамейки железнодорожников становится очень серьезной. Сейчас тренерскому штабу придется хорошенько поломать голову над тем, как справляться с этой ситуацией до зимнего трансферного окна, – приводит слова Биджиева «Евро-Футбол.ру».

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков. У красно-белых – 18 очков и седьмая строчка.

В 15-м туре железнодорожники сыграют на выезде с «Уфой» (2 ноября), а спартаковцы 4 ноября примут на своем поле «Арсенал».