Четыре игрока «Спартака» вошли в сборную тура по версии InStat Всего в команде представлены пять клубов.

РПЛ опубликовала сборную, составленную из лучших игроков 14-го тура премьер-лиги.

Самое большое представительство у «Спартака» (четыре игрока), который победил «Локомотив» (3:0). Три игрока у «Зенита», два – у «Краснодара», по одному – у «Тамбова» и «Ростова».

Лучшие игроки 14-го тура по версии InStat index:

голкипер: Александр Максименко («Спартак»);

защитники: Сергей Петров («Краснодар»), Ярослав Ракицкий («Зенит»), Илья Кутепов («Спартак»), Юрий Жирков («Зенит»);

полузащитники: Наиль Умяров («Спартак»), Алексей Рыбин («Тамбов»), Мануэл Фернандеш («Краснодар»), Роман Еременко («Ростов»);

форварды: Сердар Азмун («Зенит»), Джордан Ларссон («Спартак»).