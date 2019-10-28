В Италии сообщили об интересе «Зенита» к защитнику «Ромы»

«Зенит» проявляет интерес к футболисту «Ромы» Жуану Жезусу, о чем сообщает Сalciomercato. По информации источника, бразилец также привлек внимание «Порту», «Торино» и «Сампдории».
В текущем сезоне 28-летний защитник провел 4 матча и не отметился голевыми действиями на поле. Его контракт с клубом в силе до 2021 года, а трансферный лист оценивается в 9 млн евро.
Всего за столичный клуб Жезус провел 90 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевых передачи. Он был куплен в 2017 году за 8 млн евро у миланского «Интера».
Горе для Егора. Рублев обыграл Герасимова и вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля» В четверг определились последние четвертьфиналисты московского турнира. Победы во втором раунде из россиян одержали Андрей Рублев, Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова, которая взяла верх над Варварой Грачевой. 17.10.2019 23:45 Теннис Мысин Николай «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий «Я не готов играть на 100 процентов». Медведев не выступит на «Кубке Кремля» Четвертая ракетка мира Даниил Медведев отказался от участия в московском турнире. Причина – усталость после победы на «Мастерсе» в Шанхае. 15.10.2019 20:30 Теннис Мысин Николай Женя и ее демоны. Что делать Медведевой после канадского Гран-при? Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева провалила в Келоуне короткую программу, но «воскресла» в произвольной. Ее итоговый результат – пятое место. 27.10.2019 17:00 Фигурное катание Тигай Лев Так побеждают чемпионы. Хачанов начал защиту титула в Москве, отыграв пять матчболов Карен Хачанов вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля», уйдя с пяти матчболов во встрече с Филиппом Кольшрайбером. «Советский спорт» – об основных событиях нового дня московского турнира. 16.10.2019 22:30 Теннис Мысин Николай Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев Конор Макгрегор: Хабиб – трус! Он, наверное, улетел из страны, потому что я здесь (видео) Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор дал огненную пресс-конференцию в Москве. 24.10.2019 15:15 ММА Усачев Владислав Сочи станет столицей единоборств. Амбициозный проект реализовали в Красной Поляне В минувшие выходные в Сочи было по-настоящему жарко. 22.10.2019 08:00 ММА Ключникова Анастасия