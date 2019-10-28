В Италии сообщили об интересе «Зенита» к защитнику «Ромы» Ранее он выступал за миланский «Интер».

«Зенит» проявляет интерес к футболисту «Ромы» Жуану Жезусу, о чем сообщает Сalciomercato. По информации источника, бразилец также привлек внимание «Порту», «Торино» и «Сампдории».

В текущем сезоне 28-летний защитник провел 4 матча и не отметился голевыми действиями на поле. Его контракт с клубом в силе до 2021 года, а трансферный лист оценивается в 9 млн евро.

Всего за столичный клуб Жезус провел 90 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевых передачи. Он был куплен в 2017 году за 8 млн евро у миланского «Интера».