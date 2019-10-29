«Спартак» претендует на белорусского форварда. Он забил 18 голов в 25 матчах - Советский спорт
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29 октября 2019 00:57ФутболГичунцев Артур

«Спартак» претендует на белорусского форварда. Он забил 18 голов в 25 матчах

Об этом сообщает «Прессбол».

Московский «Спартак» следит за игрой белорусского нападающего Ильи Шкурина. Согласно источнику, интерес к игроку также проявляет минское «Динамо».

В текущем сезоне 20-летний нападающий футбольного клуба «Энергетик-БГУ» отыграл 25 матчей, забил 17 голов и отдал 2 голевые передачи. Он является лучшим бомбардиром чемпионата страны.

Ранее Шкурин выступал за «Витебск» и покинул команду в январе 2019 года.

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