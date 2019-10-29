«Спартак» претендует на белорусского форварда. Он забил 18 голов в 25 матчах

Московский «Спартак» следит за игрой белорусского нападающего Ильи Шкурина. Согласно источнику, интерес к игроку также проявляет минское «Динамо».
В текущем сезоне 20-летний нападающий футбольного клуба «Энергетик-БГУ» отыграл 25 матчей, забил 17 голов и отдал 2 голевые передачи. Он является лучшим бомбардиром чемпионата страны.
Ранее Шкурин выступал за «Витебск» и покинул команду в январе 2019 года.
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