Валерий Карпин: Для меня однозначно, что Норманн один из лучших опорников РПЛ Норвежец выступает за «Ростов» с января 2019 года.

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о полузащитнике Матиасе Норманне.

«Многие специалисты правильно оценивают игру Норманна, – сказал Карпин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». – То, что он один из сильнейших опорников в нашей лиге, по мне это однозначно. Объем работы, который он проделывает и в обороне, и в атаке, как он разгоняет атаки, борется, сколько он пробегает – по всем параметрам он один из лучших игроков.

Считаю, что это большой успех клуба в том, что Матиаса привезли за такие деньги, когда он был во второй команде «Брайтона».

Норманн выступает за «Ростов» с января 2019 года. В нынешнем сезоне 23-летний норвежец провел 14 матчей, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи. Его контракт с «Ростовом» рассчитан до 2022 года.