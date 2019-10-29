Сергей Кирьяков: «Зенит» способен к зимней паузе создать себе комфортное преимущество в РПЛ «Зенит» стал единоличным лидером чемпионата.

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал лидерство «Зенита» после 14 туров РПЛ.

«В целом «Зенит» вновь подтвердил свою стабильность на фоне конкурентов в борьбе за чемпионство, – приводят «Известия» слова Кирьякова. – Если все пойдет так и дальше, то уже к зимней паузе питерцы способны создать себе комфортное преимущество. Конечно, на фоне лидирующей пятерки сине-бело-голубые выделяются составом, длиной скамейки и опытом».

Напомним, в 14-м туре «Зенит» победил «Крылья Советов» (2:0), тогда как «Локомотив» проиграл «Спартаку» (0:3). Таким образом, действующие чемпионы России единолично возглавили турнирную таблицу.