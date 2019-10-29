Сергей Семак: Однозначно все будут готовиться к матчу с «Томью» «Зенит» примет «Томь» в 1/8 финала Кубка России.

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к матчу 1/8 финала Кубка России с «Томью».

«В обычном режиме, все готовятся к матчу с «Томью», – приводит слова Семака официальный сайт клуба. – Посмотрим по состоянию, у нас есть еще один день до игры. Завтра будем принимать решение по составу исходя из самочувствия футболистов. Однозначно все будут готовиться к игре».

Напомним, в 1/16 финала «Зенит» прошел «Енисей» (2:1), а «Томь» разгромила «Тамбов» (4:0).

Напомним, матч «Зенит» – «Томь» пройдет 30 октября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало игры – 20:00 (мск).