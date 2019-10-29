Сергей Семак – о матче с «Томью»: «Зенит» – фаворит на бумаге, но это Кубок России «Зенит» сыграет с «Томью» в Кубке России.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о «Томи», с которым его команда сыграет в 1/8 финала Кубка России.

«Мы фавориты на бумаге, – приводит слова Семака официальный сайт клуба. – Что касается самой игры, то это Кубок России: есть 90 минут, если потребуется, то дополнительное время и серия пенальти.

Что касается «Томи», то эта команда мало пропускает по меркам ФНЛ. Есть футболисты, которые прошли через структуру «Зенита» и которые будут стараться сыграть на максимуме возможностей, чтобы проявить себя».

Напомним, в 1/16 финала «Зенит» прошел «Енисей» (2:1), а «Томь» разгромила «Тамбов» (4:0).

Матч «Зенит» – «Томь» пройдет 30 октября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало игры – 20:00 (мск).