Джордан Ларссон: Думаю, «Спартак» способен победить «Ростов» - Советский спорт
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30 октября 2019 01:49Футбол

Джордан Ларссон: Думаю, «Спартак» способен победить «Ростов»

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон – о предстоящем матче 1/8 финала Кубка России против «Ростова».

- Безусловно, Кубок - очень важный турнир для нас. Предстоящий матч против «Ростова» будет значимым. Думаю, мы способны победить в этой игре, - приводят слова нападающего «Известия».

Встреча состоится в ближайший четверг, 31 октября, в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Напомним, что в 1/16 финала «Спартак» в гостях переиграл «Камаз» со счетом 2:1, а «Ростов» на выезде оказался сильнее «Мордовии» - 2:0.

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