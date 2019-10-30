Джордан Ларссон: Думаю, «Спартак» способен победить «Ростов»

- Безусловно, Кубок - очень важный турнир для нас. Предстоящий матч против «Ростова» будет значимым. Думаю, мы способны победить в этой игре, - приводят слова нападающего «Известия».
Встреча состоится в ближайший четверг, 31 октября, в Москве на стадионе «Открытие Арена».
Напомним, что в 1/16 финала «Спартак» в гостях переиграл «Камаз» со счетом 2:1, а «Ростов» на выезде оказался сильнее «Мордовии» - 2:0.
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