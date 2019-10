Марадона руководил игрой «Химнасии, сидя в роскошном кресле (фото)

«Химнасия Ла-Плата» одержала победу над «Ньюэллс Олд Бойз» (4:0) в матче 11-го тура высшей лиги Аргентины «Эстадио Марсело Бьелса» в Росарио.

Diego Maradona sat in a pitch-side throne as he coached Gimnasia to a stunning 4-0 win against his former club Newell's 👑 pic.twitter.com/tRenlSzGa4