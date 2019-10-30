Марадона руководил игрой «Химнасии, сидя в роскошном кресле (фото) Команда Марадоны победила «Ньюэллс Олд Бойз».

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«Химнасия Ла-Плата» одержала победу над «Ньюэллс Олд Бойз» (4:0) в матче 11-го тура высшей лиги Аргентины «Эстадио Марсело Бьелса» в Росарио.

Diego Maradona sat in a pitch-side throne as he coached Gimnasia to a stunning 4-0 win against his former club Newell's 👑 pic.twitter.com/tRenlSzGa4 — Goal (@goal) October 30, 2019

Эта игра оказалась примечательна тем, что главный тренер гостей Диего Марадона руководил игрой своей команды, восседая в специальном кресле, которое было установлено в технической зоне.

Отметим, что 1993-1994 годах Марадона выступал за «Ньюэллс Олд Бойз», и в Росарио тепло относятся к легенде сборной Аргентины.

Благодаря победе «Химнасия Ла-Плата» покинула последнее место в турнирной таблице чемпионата, опередив «Годой Крус».

В следующем матче 2 ноября команда Марадоны сыграет дома с «Эстудиантесом».