Марку Силва: Выход «Эвертона» в ¼ финала Кубка лиги? Я не тот тренер, который о чем-то мечтает

Главный тренер «Эвертона» Марку Силва высказался о победе над «Уотфордом» (2:0) в матче четвертого раунда Кубка английской лиги на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.
«Это матч, в котором мы были обязаны побеждать, – приводит BBC слова португальца. – Мы сыграли действительно здорово, забили два гола, а моментов создали еще больше. Это важно – добавляет уверенности игрокам.
Выход в четвертьфинал? Я не тот тренер, который о чем-то мечтает. У меня есть цели в голове. У нас есть цели как у клуба и команды. Игроки знают, какая задача у нас на этот турнир. Теперь наша работа заключается в том, чтобы показать стремление выиграть в следующем раунде. Посмотрим, как пройдет жеребьевка».
Напомним, голы в матче во втором тайме забили защитник Мэйсон Холгейт и бразилец Ришарлисон.
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