Кике Санчес Флорес: Игроки получили уверенность, которая пригодится в будущем - Советский спорт
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30 октября 2019 12:49ФутболЛипкин Антон

Кике Санчес Флорес: Игроки получили уверенность, которая пригодится в будущем

«Уотфорд» проиграл «Эвертону» в Кубке английской лиги.

Главный тренер «Уотфорда» Кике Санчес Флорес прокомментировал поражение от «Эвертона» (0:2) в матче четвертого раунда Кубка английской лиги на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.

«Было важно посмотреть на Домингуша (Кину), (Себастьяна) Предля, (Димитри) Фулькье, а также многих других игроков, которые являются частью команды, – приводит BBC слова испанца. – Они получают не так много игрового времени.

Если бы нам удалось победить здесь, было бы идеально, а так будем готовиться к следующему матчу. В нашей ситуации нам нужны все игроки. Игроки получили уверенность, которая им пригодится в будущем».

Напомним, «Уотфорд» занимает последнее место в премьер-лиге, набрав в десяти матчах пять очков. В 11-м туре 2 ноября команда сыграет дома с «Челси».

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