На дом Маркизио совершено вооруженное нападение Бывшего полузащитника «Зенита» ограбили в Турине.

Дом бывшего полузащитника «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио был ограблен в Турине во вторник, сообщает Football Italia. 33-летний итальянец был вынужден отдать преступникам ценные вещи.

По информации ANSA, четверо вооруженных мужчин в масках проникли в дом Маркизио в то время, когда в нем находились игрок и его жена. Грабители, угрожая семье, заставили их открыть сейф, в котором находились самые ценные вещи. После этого банда захватила ювелирные украшения, наличные деньги и часы и покинула дом.

Местная полиция уже проводит расследование по поводу грабежа и изучает видеозаписи с камер наблюдения в районе.

Напомним, Маркизио остается без клуба после того, как летом «Зенит» досрочно расторг контракт с игроком.