Зе Луиш: Когда болельщики «Спартака» хлынули на поле, это было невероятно Зе Луиш вспомнил самый яркий момент в «Спартаке».

Форвард «Порту» Зе Луиш рассказал о самом ярком воспоминаниями за время выступлений в «Спартаке».

«Самое яркое – это конец матча, по итогам которого мы стали чемпионами (в сезоне 2016/17), – приводит слова 28-летнего игрока из Кабо-Верде официальный сайт УЕФА. – Когда я увидел, как болельщики хлынули на поле, это был особенный момент, невероятный. Мы, игроки, осчастливили столько людей. Прекрасное чувство. Нереальные ощущения».

Отметим, что Зе Луиш говорит о матче с «Тереком» в предпоследнем туре премьер-лиги сезона-2016/2017, по итогам которого «Спартак» стал чемпионом.

Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 по 2019 годы. В 109 матчах за клуб он забил 35 голов и сделал 23 результативные передачи.