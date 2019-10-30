Сергей Балахнин: Для Карпина и некоторых игроков «Ростова» игры со «Спартаком» всегда знаковые «Спартак» сыграет с «Ростовом» в 1/8 финала Кубка России.

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Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о предстоящем матче 1/8 финала Кубка России со «Спартаком».

«Лично для (Валерия) Карпина и некоторых футболистов «Ростова» игры против «Спартака» всегда будут знаковыми, – приводят «Известия» слова Балахнина. – Не менее важен этот матч и для красно-белых. Болельщики надеются, что после выигрыша у «Локомотива» их клуб продолжит победный ход. Так что я жду очень интересной игры».

Напомним, в воскресенье «Спартак» крупно победил «Локомотив» (3:0), выиграв свой первый матч под руководством нового главного тренера Доменико Тедеско.

Матч «Спартак» – «Ростов» пройдет 31 октября на «Открытие Арене». Начало – 19:30 (мск).