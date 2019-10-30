Сергей Кирьяков: Не стоит ждать в матче с «Томью» полной смены состава «Зенита» «Зенит» сыграет с «Томью» в 1/8 финала Кубка России.

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков высказался о том, в каком составе сыграет «Зенит» в матче 1/8 финала Кубка России с «Томью».

«У питерцев достойная скамейка, и я уверен, что в Кубке будет ротация, – приводят «Известия» слова Кирьякова. – Все-таки силы футболистов не безграничны, а «Зенит» продолжает выступать на три фронта. Понятно, что определенная группа игроков получит отдых. Но не стоит ждать полной смены основного состава».

Напомним, в 1/16 финала «Зенит» в гостях обыграл «Енисей» (2:1), а «Томь» была сильнее дома «Тамбова» (4:0).

Матч «Зенит» – «Томь» пройдет 30 октября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало игры – 20:00 (мск).