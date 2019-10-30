Борис Игнатьев: Сейчас ЦСКА приложит максимум усилий, чтобы достойно сыграть в Кубке России ЦСКА примет «Уфу» в 1/8 финала Кубка России.

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о перспективах ЦСКА в Кубке России.

В среду ЦСКА сыграет с «Уфой» в 1/8 финала. В предыдущих пяти матчах во всех турнирах армейцы потерпели четыре поражения и завершили вничью матч с «Уфой» в чемпионате.

«Думаю, сейчас армейцы приложат максимум усилий, чтобы достойно проявить себя в Кубке, – приводят «Известия» слова Игнатьева. – Команда наверняка захочет вернуть веру в себя и доказать свою состоятельность болельщикам, многие из которых в последнее время разочаровались в них».

Матч ЦСКА – «Уфа» пройдет 30 октября на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало – 19:00 (мск).