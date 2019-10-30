«Урал» – «Арсенал». Стартовые составы - Советский спорт
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30 октября 2019 16:13ФутболЛипкин Антон

«Урал» – «Арсенал». Стартовые составы

Начало игры – 17:00 (мск).

Главные тренеры «Урала» и «Арсенала» Дмитрий Парфенов и Игорь Черевченко определились с составами команд на матч 1/8 финала Кубка России.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Ароян, Поляков, Меркулов, Августиняк, Бумаль, Димитров, Эль Кабир, Погребняк, Панюков.
Запасные: Баклов, Насыров, Мамин, Шанбиев, Юсупов, Магомадов, Бавин, Шаболин, Фидлер, Ильин.

«Арсенал»: Шамов, Альварес, Беляев, Григалава, Хагуш (к), Ткачев, Костадинов, Горбатенко, Ломовицкий, Луценко, Лесовой.
Запасные: Нигматуллин, Левашов, Бауэр, Довбня, Кангва, Володько, Аджоев, Чаушич, Берхамов, Пантелеев, Тудорие, Денисов.

Матч «Урал» – «Арсенал» пройдет на «Екатеринбург Арене». Начало – 17:00 (мск).

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