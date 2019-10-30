«Урал» – «Арсенал». Стартовые составы Начало игры – 17:00 (мск).

Главные тренеры «Урала» и «Арсенала» Дмитрий Парфенов и Игорь Черевченко определились с составами команд на матч 1/8 финала Кубка России.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Ароян, Поляков, Меркулов, Августиняк, Бумаль, Димитров, Эль Кабир, Погребняк, Панюков.

Запасные: Баклов, Насыров, Мамин, Шанбиев, Юсупов, Магомадов, Бавин, Шаболин, Фидлер, Ильин.

«Арсенал»: Шамов, Альварес, Беляев, Григалава, Хагуш (к), Ткачев, Костадинов, Горбатенко, Ломовицкий, Луценко, Лесовой.

Запасные: Нигматуллин, Левашов, Бауэр, Довбня, Кангва, Володько, Аджоев, Чаушич, Берхамов, Пантелеев, Тудорие, Денисов.

⚔💪🏻Евгений Луценко выходит в стартовом составе нашей команды на матч с «Уралом»: pic.twitter.com/9doCOJeh7L — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) October 30, 2019

Матч «Урал» – «Арсенал» пройдет на «Екатеринбург Арене». Начало – 17:00 (мск).