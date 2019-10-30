ЦСКА – «Уфа». Стартовые составы

Главные тренеры ЦСКА и «Уфы» Виктор Гончаренко и Вадим Евсеем определились с составами на матч команд в 1/8 финала Кубка России.
ЦСКА: Помазун, Кучаев, Шарлия, Дивеев, Набабкин, Щенников, Обляков, Бистрович, Сигурдссон, Нисимура, Ахметов.
Запасные: Зириков, Фернандес, Влашич, Магнуссон, Чалов, Сантос, Бийол, Елеев, Карпов, Тикнизян, Марадишвили.
Состав армейцев на первый кубковый матч в истории ВЭБ Арены! #ЦСКАуфа— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 30, 2019
Помазун, Набабкин, Шарлия, Дивеев, @GShchennikov42, Кучаев, @akhmetov77i, Обляков, Бистрович, @arnorsigurdsson, @1022nishimura pic.twitter.com/GTEoWUM8Uo
«Уфа»: Беленов, Терентьев, Неделчару, Аликин (к), Табидзе, Сухов, Фомин, Карп, Емельянов, Алиев, Кротов.
Запасные: Шафинский, Тилль, Бизяк, Фольмер, Пуцко, Голубев, Вомбергар, Козлов.
Наш состав на матч #ЦСКАУфа pic.twitter.com/uDVQycfsfk— ФК УФА (@UfaFc) October 30, 2019
Матч ЦСКА – «Уфа» пройдет 30 октября на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало – 19:00 (мск).