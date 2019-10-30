«Урал» в меньшинстве победил «Арсенал» и вышел в ¼ финала Кубка России Следующим соперником команды Дмитрия Парфенова станет победитель пары «Нижний Новгород» – «Шинник».

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В матче 1/8 финала Кубка России футболисты «Урала» на своем поле обыграли тульский «Арсенал». Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 2:2. В серии пенальти сильнее оказался клуб из Екатеринбурга – 5:4.

Отметим, что «Урал» одержал победу, играя в меньшинстве с 53-й минуте. С поля был удален Петрус Бумаль.

Кубок России

1/8 финала

«Урал» – «Арсенал» – 2:2 (5:4 – в серии пенальти)

Голы: Костадинов, 14 (0:1); Димитров, 24 (1:1); Ткачев, 34 (1:2); Эль-Кабир, 37 – с пенальти (2:2)

Удаление: Бумаль, 53.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров (Ильин, 64), Бумаль, Эль-Кабир (Бавин, 109), Августиняк, Погребняк (Фидлер, 57), Панюков (Насыров, 84).

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Хагуш (Тудорие, 109), Беляев, Альварес, Горбатенко (Бауэр, 93), Ткачев, Ломовицкий (Кангва, 68), Лесовой, Костадинов (Чаушич, 84), Луценко.