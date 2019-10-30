СМИ: Слуцкий ведет переговоры с «Монако»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий может перебраться в чемпионат Франции. Согласно источнику, российский специалист хочет покинуть команду и принять новый вызов.
Отмечается, что в его услугах заинтересовано руководство «Монако». Стороны уже провели первые переговоры. Напомним, владельцем этого клуба является российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев. При этом за команду выступает российский хавбек Алесандр Головин, знакомый со Слуцким по игре за московский ЦСКА и национальную сборную.
48-летний Слуцкий начал работу в «Витессе» летом 2017 года. На данный момент его команда занимает 4-е место в таблице чемпионата Нидерландов.
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