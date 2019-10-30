«Фейеноорд» объявил о назначении Адвоката

Бывший наставник сборной России Дик Адвокат продолжит карьеру в чемпионате Нидерландов. Сегодня, 30 октября специалист возглавил «Фейеноорд».
Отмечается, что его контракт рассчитан до конца текущего сезона. Ранее команду из Роттердама покинул Яп Стам.
На данный момент команда занимает 12-е место в таблице чемпионата страны, набрав 14 баллов.
Добавим, что последним местом работы Адвоката «Утрехт», который он покинул летом.
Медведев проиграл, но это к лучшему. Сейчас объясним, почему Даниил Медведев прервал серию из шести финалов подряд. 30.10.2019 17:45 Теннис Мысин Николай Когда Медведев станет первой ракеткой? Кажется, мы знаем ответ Даниил Медведев уже – четвертый в рейтинге. Он выиграл два «Мастерса» и дошел до финала на US Open. Когда россиянин станет первой ракеткой планеты? «Советский спорт» изучил основные расклады. 29.10.2019 15:00 Теннис Мысин Николай Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев Россию опять обвиняют в подкупе ФИФА. Теперь – с уликами Телеграм-канал Black Mirror опубликовал фрагменты документов «для внутреннего пользования» от 2010 года, из которых следует, что Россия могла подкупить
чиновников ФИФА перед выборами страны-организатора ЧМ-2018. 30.10.2019 17:50 Футбол Зибрак Артем Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий Лапочкин не назначил пенальти в ворота «Тамбова» и ошибочно удалил Чуперку Экспертиза Владимира Левитина. 29.10.2019 08:00 Футбол Левитин Владимир Карен Хачанов: Из-за моих матчей Кержаков вставал рано утром Российский теннисист вышел в третий круг «Кубка Кремля». 17.10.2019 07:30 Теннис Липкин Антон На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Неоднозначный дебют Маркова в «Локомотиве»: голевая передача и поражение Марков сыграл свой первый матч за «Локомотив». 29.10.2019 21:30 Хоккей Костяев Иван Александр Градский: «Спартак» должен брать пример с «Барселоны» Знаменитый поклонник «Спартака» из мира музыки выступил в роли эксперта: разобрал воскресный матч против «Локомотива» (3:0). 30.10.2019 09:00 Футбол Зибрак Артем