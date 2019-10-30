«Фейеноорд» объявил о назначении Адвоката - Советский спорт
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30 октября 2019 20:48ФутболГичунцев Артур

«Фейеноорд» объявил о назначении Адвоката

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Бывший наставник сборной России Дик Адвокат продолжит карьеру в чемпионате Нидерландов. Сегодня, 30 октября специалист возглавил «Фейеноорд».

Отмечается, что его контракт рассчитан до конца текущего сезона. Ранее команду из Роттердама покинул Яп Стам.

На данный момент команда занимает 12-е место в таблице чемпионата страны, набрав 14 баллов.

Добавим, что последним местом работы Адвоката «Утрехт», который он покинул летом.

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