ЦСКА на последних минутах вырвал победу у «Уфы» Встреча прошла в Москве.

Матч 1/8 финала Кубка России ЦСКА – «Уфа» завершился в пользу столичного клуба (1:0). Автором победного мяча стал полузащитника Яка Бийол. Он забил сопернику в компенсированное время.

Таким образом, команда Виктора Гончаренко вышла в ¼ финала, где ей предстоит поединок против победителя матча «Спартак» – «Ростов».

Кубок России

1/8 финала

ЦСКА – «Уфа» – 1:0 (0:0)

Гол: Бийол, 90+3

ЦСКА: Помазун, Набабкин, Щенников, Дивеев, Шарлия, Обляков (Влашич, 88), Ахметов (Бийол, 64), Сигурдссон, Кучаев, Бистрович, Нисимура (Чалов, 61).

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Неделчару, Терентьев, Фомин, Карп, Емельянов (Тилль, 74), Алиев (Бизяк, 82), Табидзе, Кротов (Козлов, 69).

Предупреждения: Неделчару (61), Аликин (67).