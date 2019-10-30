Виктор Гончаренко: Надеюсь, что после такого матча наша неудачная серия закончится

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился эмоциями после матча с «Уфой» (1:0) в 1/8 финала Кубка России.
– Если что и отметить в этом матче, так это победу на флажке, а также то, что некоторые футболисты получили игровую практику, – заявил Гончаренко.
– С чем связано большое число ошибок в обороне? Почему оплошности допускают Игорь Дивеев, Звонимир Шарлия?
– Пусть прозвучит банально, но это футбол. Если в недавнем матче Лиги Европы с «Ференцварошем» мы создали немало голевых моментов, чтобы победить, но в итоге проиграли, то теперь соперник не один раз мог забить победный мяч, но в итоге выиграл ЦСКА. Должно же было и нам когда-то вернуться, чтобы и в нашу сторону Фортуна повернулась. Сегодня так и произошло. Надеюсь, что после такого матча наша неудачная серия закончится.
В в ¼ финала Кубка России ЦСКА предстоит поединок против победителя матча «Спартак» – «Ростов».
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