Вадим Евсеев: И нам, и ЦСКА хорошо, что дополнительное время не играли Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев после поражения от ЦСКА в концовке матча 1/8 финала Кубка России (0:1) ограничился в общении с представителями СМИ лишь двумя предложениями.

Загрузка... – Поздравляю всех болельщиков ЦСКА с победой. И нам, и ЦСКА хорошо, что дополнительное время не играли, – сказал Евсеев и покинул зал для пресс-конференций «ВЭБ Арены».