Вадим Евсеев: И нам, и ЦСКА хорошо, что дополнительное время не играли - Советский спорт
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30 октября 2019 21:58ФутболМощенко Захар

Вадим Евсеев: И нам, и ЦСКА хорошо, что дополнительное время не играли

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев после поражения от ЦСКА в концовке матча 1/8 финала Кубка России (0:1) ограничился в общении с представителями СМИ лишь двумя предложениями.

– Поздравляю всех болельщиков ЦСКА с победой. И нам, и ЦСКА хорошо, что дополнительное время не играли, – сказал Евсеев и покинул зал для пресс-конференций «ВЭБ Арены».

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