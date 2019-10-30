«Шинник» выбил «Нижний Новгород» из розыгрыша Кубка России - Советский спорт
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30 октября 2019 21:59ФутболГичунцев Артур

«Шинник» выбил «Нижний Новгород» из розыгрыша Кубка России

Судьба встречи решилась в серии пенальти.

Футболисты «Шинника» вышли в ¼ финала Кубка России. Сегодня, 30 октября ярославский клуб одолел на выезде «Нижний Новгород».

В основное и дополнительное время команды не смогли выявить победителя (2:2), а в серии пенальти точнее оказались гости – 3:0.

Таким образом, «Шинник» поспорит с «Уралом» за выход в полуфинал.

Кубок России
1/8 финала

«Нижний Новгород» – «Шинник» – 2:2 (0:3 – в серии пенальти)

Голы: 0:1 – 32 Самойлов, 0:2 – 35 Эктов, 1:2 – 61 Хозин, 2:2 – 90 Хозин.

«Нижний Новгород»: Анисимов, Гаджибеков, Хозин, Федорив (Морозов, 105), Сапета (Комолов, 46), Темников, Палиенко, Игнатович, Чудин, Салугин (Сагитов, 62), Ставпец (Сергеев, 75).

«Шинник»: Антипин, Щербаков, Покидышев, Первушин, Алейников, Эктов (Дроздов, 69), Кожемякин, Бакаев, Самойлов (Олейников, 111), Низамутдинов (Самодин, 46), Визнович (Пухов, 53).

Предупреждения: Федорив (8), Визнович (20), Темников (50), Щербаков (54), Игнатович (56), Бакаев (114).

Удаление: Игнатович (65).

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