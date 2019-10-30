«Зенит» разгромил «Томь» в матче Кубка России

Футболисты «Зенита» нанесли поражение игрокам «Томи» в домашнем матче 1/8 финала Кубка России (4:0).
В составе победителей отличились Игорь Смольников, Алексей Сутормин, Александр Ерохин и Олег Шатов.
За выход в полуфинал «Зенит» поспорит с «Ахматом», который ранее выбил «Луч» (5:1).
Кубок России
1/8 финала
«Зенит» – «Томь» – 4:0 (1:0)
Голы: 1:0 – 13 Смольников, 2:0 – 56 Сутормин, 3:0 – 67 Ерохин, 4:0 – 81 Шатов.
«Зенит»: Васютин, Осорио, Ракицкий (Прохин, 73), Смольников, Жирков (Караваев, 58), Ерохин, Краневиттер, Мак (Азмун, 75), Сутормин, Кузяев, Шатов.
«Томь»: Сиукаев, Шумских, Пенчиков, Шурыгин, Каккоев, Калинский, Казанков (Леонов, 84), Сасин (Мануйлов, 62), Шалаев (Андреев, 73), Плетнев, Тлупов.
Предупреждение: Казанков (41).