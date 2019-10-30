Сергей Семак: «Зенит» хочет выиграть Кубок России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после победы над «Томью» (4:0) в 1/8 финала Кубка России.
«Хорошая игра. Представилась возможность дать сыграть тем, кто играет не так много. Получили нужную информацию. Здорово смотрелись, создали большое количество забитых мячей. Подошли с соответствующим настроем и выиграли. Будем готовиться к следующему матчу.
Желание выиграть Кубок у нас есть. Хотим выигрывать в каждом турнире. Цели махнуть рукой на что-то у нас нет», – цитирует Семака Sport24.ru.
В 1/4 финала его команда сыграет против «Ахмата», который ранее выбил «Луч» (5:1).
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