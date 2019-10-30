Головин занял место Фабрегаса в матче с «Марселем» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
30 октября 2019 23:47ФутболГичунцев Артур

Головин занял место Фабрегаса в матче с «Марселем»

Испанец получил травму.

В эти минуты футболисты «Монако» проводят домашний матч против «Марселя» в 1/16 финала Кубка французской лиги.

На 13-й минуте поединка испанский хавбек «Монако» Сеск Фабрегас получил повреждение и покинул поле. Его место занял российский полузащитник Александр Головин.

На данный момент счет в матче 1:0 в пользу хозяев. Гол забил Жан-Кевин Огустен (25-я минута).

В прошлом сезоне этот трофей выиграл «ПСЖ».

Сергей Шахрай: Похоже, Медведева прошла пик своей карьеры Наш обозреватель Сергей Шахрай – о провале Евгении Медведевой, прогрессе Александры Трусовой и гениальности Юдзуру Ханю. 26.10.2019 13:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Еще по теме:
Трусова и Ханю синхронно исполнили четверные прыжки (видео) Илья Авербух: Для борьбы на равных Медведевой нужно учить четверной прыжок Сергей Шахрай: Бойкова и Козловский - артистичное катание, прекрасные костюмы
Бийол-гол. ЦСКА пробился в четвертьфинал Кубка России Армейцы благодаря голу Яки Бийола в компенсированное время одолели дома «Уфу», прервав неудачную серию из шести матчей. 30.10.2019 21:15 Футбол Мощенко Захар
Конор Макгрегор: Хабиб – трус! Он, наверное, улетел из страны, потому что я здесь (видео) Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор дал огненную пресс-конференцию в Москве. 24.10.2019 15:15 ММА Усачев Владислав
Так побеждают чемпионы. Хачанов начал защиту титула в Москве, отыграв пять матчболов Карен Хачанов вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля», уйдя с пяти матчболов во встрече с Филиппом Кольшрайбером. «Советский спорт» – об основных событиях нового дня московского турнира. 16.10.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Тим выиграл у Раонича в Париже, одержав шестую победу подряд Шарапова сыграет на выставочном турнире на Гавайях Жереми Шарди – о победе над Медведевым: Когда у тебя такой соперник, нужно сыграть идеально
Сочи станет столицей единоборств. Амбициозный проект реализовали в Красной Поляне В минувшие выходные в Сочи было по-настоящему жарко. 22.10.2019 08:00 ММА Ключникова Анастасия
Федерация хоккея России и БК «Лига ставок» назовут лауреатов премии «Герои хоккея» 7 ноября в Хельсинки стартует первый этап Евротура Кубок «Карьяла». А 5 ноября в УТЦ «Новогорск» пройдет вручение ежегодной премии «Герои хоккея», учрежденной ФХР и официальным партнером Федерации хоккея России и национальной сборной – букмекерской компанией «Лига Ставок». 29.10.2019 21:00 Хоккей Домрачев Владислав
Яка Бийол: Забил мяч на инстинкте После матча Кубка России ЦСКА – «Уфа» своими впечатлениями поделились полузащитники армейцев Яка Бийол и Константин Кучаев. 30.10.2019 22:30 Футбол Григорьевская Юлия
Сергей Ковалев: Хочу победить Канело и встретиться с Бетербиевым (видео) Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (до 79,3 кг) Сергей Ковалев заявил, что будет сильнее обычного во время поединка 2 ноября с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. 23.10.2019 19:15 Бокс Усачев Владислав
Ее собственная лига. Трусова упала и… разгромила всех с мировым рекордом! На этапе серии Гран-при в канадской Келоуне очередную феноменальную победу одержала Александра Трусова. Евгения Медведева заняла пятое место. 27.10.2019 02:00 Фигурное катание Тигай Лев
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Новости
00:13 Алексей Кудашов: Мы недовольны реализацией СКА
23:47 Футбол Головин занял место Фабрегаса в матче с «Марселем»
23:33 Футбол «Валенсия» вырывала ничью у «Севильи», Черышев пропустил матч
23:15 Футбол «ПСЖ» объявил о продлении контракта с Верратти (фото)
22:58 Футбол Сергей Семак: «Зенит» хочет выиграть Кубок России
22:50 Хоккей «Ак Барс» победил «Адмирал» в матче КХЛ
22:25 Хоккей СКА одолел в гостях «Витязь»
22:15 Баскетбол ЦСКА прервал серию из четырех побед, уступив «Олимпиакосу»
22:07 Футбол «Зенит» разгромил «Томь» в матче Кубка России
21:59 Футбол «Шинник» выбил «Нижний Новгород» из розыгрыша Кубка России
21:58 Футбол Вадим Евсеев: И нам, и ЦСКА хорошо, что дополнительное время не играли
21:50 Футбол Сборная России обыграла команду Швейцарии и вышла на Евро-2020
21:43 Футбол Виктор Гончаренко: Надеюсь, что после такого матча наша неудачная серия закончится
21:27 ММА Отец Хабиба: Бой против Фергюсона – самый большой в истории UFC
21:10 Футбол ЦСКА на последних минутах вырвал победу у «Уфы»
20:48 Футбол «Фейеноорд» объявил о назначении Адвоката
20:33 Футбол СМИ: Слуцкий ведет переговоры с «Монако»
20:18 Футбол «Урал» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Арсеналом»
20:07 Футбол Дубль Глушакова помог «Ахмату» разгромить «Луч»
19:52 Футбол «Урал» в меньшинстве победил «Арсенал» и вышел в ¼ финала Кубка России
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array