Головин занял место Фабрегаса в матче с «Марселем»

В эти минуты футболисты «Монако» проводят домашний матч против «Марселя» в 1/16 финала Кубка французской лиги.
На 13-й минуте поединка испанский хавбек «Монако» Сеск Фабрегас получил повреждение и покинул поле. Его место занял российский полузащитник Александр Головин.
На данный момент счет в матче 1:0 в пользу хозяев. Гол забил Жан-Кевин Огустен (25-я минута).
В прошлом сезоне этот трофей выиграл «ПСЖ».
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