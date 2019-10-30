Головин занял место Фабрегаса в матче с «Марселем» Испанец получил травму.

В эти минуты футболисты «Монако» проводят домашний матч против «Марселя» в 1/16 финала Кубка французской лиги.

На 13-й минуте поединка испанский хавбек «Монако» Сеск Фабрегас получил повреждение и покинул поле. Его место занял российский полузащитник Александр Головин.

На данный момент счет в матче 1:0 в пользу хозяев. Гол забил Жан-Кевин Огустен (25-я минута).

В прошлом сезоне этот трофей выиграл «ПСЖ».