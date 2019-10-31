«Монако» обыграл «Марсель», Головин вышел на 13-й минуте - Советский спорт
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31 октября 2019 01:31ФутболГичунцев Артур

«Монако» обыграл «Марсель», Головин вышел на 13-й минуте

Встреча прошла на стадионе «Луи II».

Матч 1/16 финала Кубка Франции «Монако» – Марсель» завершился в пользу хозяев – 2:1.

В составе победителей по голу забили Жан-Кевин Огустен и Рубен Агилар. Единственный мяч «Марселя» был забит игроком соперника. Им стал Бенжамен Леком, срезавший мяч в свои ворота.

Российский полузащитник Александр Головин не вошел в стартовый состав. Он вступил в игру на 13-й минуте, заменив травмированного Сеска Фабрегаса.

Добавим, что соперник команды Леонарду Жардима станет известен позднее.

Кубок Франции
1/16 финала

«Монако» – «Марсель» – 2:1 (2:0)

Голы: Огустен, 25 (1:0); Агилар, 40 (2:0); Леком, 77 – автогол (2:1).

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