«Ливерпуль» может отказаться от участия в Кубке лиги

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Арсеналом» (5:5, по пенальти 5:4) в матче четвертого раунда Кубка английской лиги заявил, что «красные» могут сняться с турнира из-за участия в клубном чемпионате мира.
«Я по этому поводу не переживаю, – приводит The Guardian слова немца. – Об этом должен переживать кто-то другой, потому что не мы составляем свое расписание.
ФИФА сообщила, что клубный чемпионат мира пройдет в Катаре, и нам надо туда ехать. Премьер-лига говорит, что нам надо играть в чемпионате, что вполне очевидно. И если нам не найдут даты для четвертьфинала Кубка лиги, я сейчас не говорю о том, чтобы нам поставить матч на три утра в Рождество, мы не будем играть».
Отметим, что жеребьевка ¼ финала пройдет 31 октября. Матчи следующего раунда запланированы на 16 декабря.
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