«Спартак» сыграет с «Ростовом» и еще два матча 1/8 финала Кубка России

В четверг пройдут еще три матча 1/8 финала Кубка России.
В 16:00 (мск) в Оренбурге начнется матч «Оренбург» – «Химки». Победитель этой игры в ¼ финала получит в соперники победителя матча «Торпедо» – «Балтика», который начнется на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в Москве в 19:30 (мск). В это же время на «Открытие Арене» в Тушине начнут играть «Спартак» и «Ростов». Исхода этой встречи ждет ЦСКА, который в среду вырвал победу у «Уфы» (1:0).
Напомним, уже известны две пары ¼ финала: «Шинник» (Ярославль) – «Урал» (Екатеринбург) и «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Ахмат» (Грозный). Хозяин в этих матчах будет определен в результате жеребьевки.
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