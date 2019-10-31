«Краснодар» объявил о новом главном тренере второй команды «Краснодар-2» возглавил Артем Куликов.

Новым главным тренером «Краснодара-2» назначен Артем Куликов, сообщает официальный сайт клуба.

Ранее 39-летний специалист работал в системе академии «Краснодара». Во время игровой карьеры Куликов выступал за «Волгарь-Газпром», ЦСКА, «Орел», «КАМАЗ» и «Волгу», а в 2008 году завершил карьеру в «Краснодаре».

В качестве тренера возглавлял волжскую «Энергию», волгоградскую «Олимпию», новочеркасский «МИТОС» и пензенский «Зенит».

Отметим, что после 20 туров «Краснодар-2» набрал 20 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ. Дебют Куликова на посту главного тренера команды состоится 4 ноября в домашнем матче с «Авангардом».