Александр Ерохин: Не сказал бы, что игра с «Томью» давалась легко «Зенит» крупно победил «Томь» в 1/8 финала Кубка России.

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин подвел итоги матча 1/8 финала Кубка России с «Томью» (4:0) на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Нужно было забить как можно быстрее, – приводит слова 30-летнего игрока официальный сайт клуба. – У соперника также был момент, когда они могли отличиться. Затем игра уже по большей части находилась под нашим контролем.

Я бы не сказал, что игра давалась легко. У нас было несколько возможностей для гола. Но, вероятно, где-то мы немного ослабили бдительность, поэтому позволили томичам создать голевой момент».

Отметим, что на счету Ерохина третий гол «Зенита» на 67-й минуте. Также у хозяев отличились Игорь Смольников, Алексей Сутормин и Олег Шатов.

«Зенит» вышел в ¼ финала, где сыграет с «Ахматом». Хозяина поля определит жребий.