Владимир Пономарев: ЦСКА в ¼ финала Кубка России предпочтительнее было бы попасть на «Спартак» - Советский спорт
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31 октября 2019 14:16Футбол

Владимир Пономарев: ЦСКА в ¼ финала Кубка России предпочтительнее было бы попасть на «Спартак»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев – о том, на кого армейцам было бы предпочтительнее попасть в четвертьфинале в Кубка России.

- Думаю, на «Спартак». Хотя последнюю встречу красно-белые выиграли, но это временно. Посмотрим, как они на Кубок сыграют. Если в таком же темпе, как с «Локомотивом», тогда можно будет говорить, что идет становление команды. А если опять будут заниматься ерундой: отбрасывание мяча, пас куда попало, ради паса, то ничего хорошего не получится. Вот побежали они с «Локомотивом» и выиграли. Если встанут опять - тогда труба. «Ростов» поэнергичнее «Спартака», - приводит слова Пономарева «Евро-футбол.ру».

Напомним, что встреча 1/8 финала Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом» состоится сегодня, 31 октября, в Москве. Матч пройдет на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:30 (мск). Победитель этого противостояния в четвертьфинале турнира встретится с ЦСКА, который накануне обыграл «Уфу» со счетом 1:0.

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