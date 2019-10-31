Кристиан Бистрович: Теперь наши мысли только о предстоящем матче с «Зенитом» Полузащитник ЦСКА Кристиан Бистрович поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Кубка России между армейцами и «Уфой» (1:0).

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- Всегда приятно добиваться положительного результата. Иногда ты можешь показывать футбол неплохого уровня, но тебе просто не везет — забивает твой оппонент, и все лавры достаются ему. Сейчас же ЦСКА смог дожать «Уфу», забил мяч в самой концовке. Это очень важно для нас. Теперь наши мысли только о предстоящем противостоянии с петербургским «Зенитом», - цитирует хавбека News.ru.

Добавим, что в четвертьфинале турнира ЦСКА встретится с победителем матча «Спартак» - «Ростов», который состоится сегодня в Москве на стадионе «Открытие Арена».