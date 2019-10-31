Алексей Сутормин: Игра была сложной – «Томь» могла сравнять счет «Зенит» крупно победил «Томь» и вышел в четвертьфинал Кубка России.

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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин подвел итоги матча 1/8 финала Кубка России с «Томью» (4:0) на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

– Игра получилась довольно сложной, – приводит слова 25-летнего игрока официальный сайт клуба. – Вы сами видели, что в первом тайме у «Томи» были моменты, чтобы сравнять счет. Однако во второй половине мы вышли и забили несколько хороших мячей, а могли забить и больше. Хорошо, что мы победили и сыграли на ноль.

– В последних матчах вы преимущественно выходили на замену. Как это влияет на психологическое состояние?

– Мое дело – тренироваться. В команде много футболистов, так что нужно все доказывать на тренировках. И когда ты получаешь свой шанс – им необходимо воспользоваться.

Отметим, что на счету Сутормина второй гол «Зенита» на 56-й минуте. Также у хозяев отличились Игорь Смольников, Александр Ерохин и Олег Шатов.

«Зенит» вышел в ¼ финала, где сыграет с «Ахматом». Хозяина поля определит жребий.