Александр Медведев: У «Зенита» задача: побеждать на всех фронтах – в РПЛ, Лиге чемпионов и Кубке «Зенит» вышел в четвертьфинал Кубка России.

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу над «Томью» (4:0) и выход команды в четвертьфинал Кубка России.

«У нас задача: побеждать на всех трех фронтах – это и чемпионат России, и Лига чемпионов, и, конечно же, Кубок России, – приводит ТАСС слова Медведева. – Получается очень интересная сетка; следующая игра с «Ахматом», непростым соперником. Вот говорят о престиже этого соревнования, а престиж можно поднять только собственными руками - и РФС, и лиг, и клубов».

Отметим, что голы у «Зенита» забили Игорь Смольников, Алексей Сутормин, Александр Ерохин и Олег Шатов.

«Зенит» вышел в ¼ финала, где сыграет с «Ахматом». Хозяина поля определит жребий.