«Оренбург» – «Химки». Стартовые составы

Главные тренеры «Оренбурга» и «Химок» Владимир Федотов и Андрей Талалаев назвали составы на матч команд в 1/8 финала Кубка России.
«Оренбург»: Климович, Шахов, Радакович, Сиваков, Терехов, Зотов, Аюпов, Рогич, Алвеш, Черных, Деспотович (к).
Запасные: Руденко, Довбня, Чуканов, Липовой, Москвичев, Фамейе, Афонин, Кулишев, Лапшов, Козлов, Маляров, Галаджян.
Состав #ФКОренбург на матч #ОренбургХимки pic.twitter.com/d3xBjOIzYc— ФК Оренбург (@fcorenburg) October 31, 2019
«Химки»: Хомич, Почивалин, Данилкин, Филин, Гапон (к), Нетфуллин, Трошечкин, Корян, Полярус, Барков, Дядюн.
Запасные: Лантратов, Мишуков, Мендель, Скворцов, Алиев, Каменщиков, Конате.
📋 Начнём матч в Оренбурге в следующем составе#ОренбургХимки #КубокРоссии pic.twitter.com/gBM9bNfKwK— ФК Химки (@fc_khimki) October 31, 2019
Матч «Оренбург» – «Химки» пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало – 16:00 (мск).