«Оренбург» – «Химки». Стартовые составы Начало матча – 16:00 (мск).

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Главные тренеры «Оренбурга» и «Химок» Владимир Федотов и Андрей Талалаев назвали составы на матч команд в 1/8 финала Кубка России.

«Оренбург»: Климович, Шахов, Радакович, Сиваков, Терехов, Зотов, Аюпов, Рогич, Алвеш, Черных, Деспотович (к).

Запасные: Руденко, Довбня, Чуканов, Липовой, Москвичев, Фамейе, Афонин, Кулишев, Лапшов, Козлов, Маляров, Галаджян.

«Химки»: Хомич, Почивалин, Данилкин, Филин, Гапон (к), Нетфуллин, Трошечкин, Корян, Полярус, Барков, Дядюн.

Запасные: Лантратов, Мишуков, Мендель, Скворцов, Алиев, Каменщиков, Конате.

Матч «Оренбург» – «Химки» пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало – 16:00 (мск).