Андрей Червиченко: Кубок России – последний шанс «Спартака» что-то выиграть в нынешнем сезоне Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка России между красно-белыми и «Ростовом».

– У «Спартака» сейчас неплохой настрой, новый тренер, эмоции на подъеме. Мне кажется, все зависит от того, кто сумеет первым забить. Если первым забьет «Ростов», то «Спартак» затрясет. Если наоборот, то спартаковцы поверят в себя и на подъеме могут довести игру до победы. Тем более для них в нынешнем сезоне это последний шанс за что-то зацепиться и что-то выиграть, – приводит слова Червиченко Rusfootball.info.

Напомним, что встреча 1/8 финала Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом» состоится сегодня, 31 октября, в Москве. Матч пройдет на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:30 (мск). Победитель этого противостояния в четвертьфинале турнира встретится с ЦСКА, который накануне обыграл «Уфу» со счетом 1:0.