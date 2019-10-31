Яка Бийол: Мой гол – это было круче, чем финт Зидана Гол словенца в ворота «Уфы» позволил ЦСКА выйти в четвертьфинал Кубка России.

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол рассказал о своем победном голе в матче 1/8 финала Кубка России с «Уфой» (1:0) на «ВЭБ Арене» в Москве.

– Я увидел, что Никси (Влашич) на мяче. Он сделал на меня хорошую передачу, я был впереди, нам нужно было забивать, – сказал 20-летний словенец в интервью клубной пресс-службе. – В последних матчах у нас не было голов. Сейчас, когда забил, это было прямо «Фух!» Очень хорошо, что мы выиграли.

– Это было круче, чем финт Зидана, согласны?

– Да, конечно! (улыбается) Это был хороший гол, я очень рад ему. И рад за команду, мы – единое целое. Сейчас против «Зенита» нам будет чуть-чуть легче. Впереди очень важная игра, мы наконец смогли забить гол, и это нам поможет.

Напомним, Бийол забил в компенсированное ко второму тайму время. Этот гол стал для него шестым в 45 матчах за клуб.

ЦСКА прервал серию из пяти матчей без побед во всех турнирах и теперь в ¼ финала ждет победителя матча «Спартак» – «Ростов».

В 15-м туре 2 ноября ЦСКА сыграет в гостях с «Зенитом».