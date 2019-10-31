Клаудио Маркизио: Никогда не видел двух настоящих пистолетов

- Я никогда не видел двух настоящих пистолетов. Они были направлены нам в головы, но нам удалось сохранять спокойствие. Они спросили меня о сейфе, но у нас его не было. Они не верили в это, хотя это так. Они взяли все, что могли, и ушли.
Я боялся за себя и за жену Роберту. И я благодарен небесам, что наших детей не было дома. Они играли в футбол и должны были вернуться в сопровождении дедушки. Их тренер первым начал что-то подозревать, потому что мы не ответили на звонок. Когда грабители поняли это, они начали торопиться, это было удачей для нас, - приводит слова Маркизио «РИА Новости» со ссылкой на Corriere della Sera.
Напомним, что в минувший вторник было совершено разбойное нападение на дом Маркизио. По словам бывшего полузащитника «Ювентуса» и «Зенита», в его дом ворвались пятеро грабителей.
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