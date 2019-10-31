Александр Васютин: Приятно, что вираж заряжал мою фамилию Голкипер дебютировал за «Зенит» в матче 1/8 финала Кубка России.

Голкипер «Зенита» Александр Васютин после матча 1/8 финала Кубка России с «Томью» (4:0) на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге поделился впечатлениями от дебюта в основном составе чемпионов России.

«Состав мы узнали перед игрой на собрании – все в рабочем режиме, – сказал 24-летний игрок в интервью клубной пресс-службе. – Все готовятся одинаково.

Какие моменты в игре были самыми сложными? Да ничего особенного. Как обычно бывает, после матча наступает небольшое опустошение. Во время игры постоянно находишься во внимании. Может быть, работы немного, но все равно это энергетически непросто.

Вираж заряжал мою фамилию? Да, слышал. Спасибо большое, очень приятно».

Напомним, Васютин выступал только за молодежную команду «Зенита», после чего играл в Финляндии за «Лахти» и Норвегии за «Сарпсборг». В июле он вернулся в «Зенит».