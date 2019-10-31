«Химки» обыграли «Оренбург» и вышли в четвертьфинал Кубка России

Футболисты «Химок» нанесли домашнее поражение игрокам «Оренбурга» в 1/8 финала Кубка России (2:1).
В составе победителей дубль оформил Артем Полярус. У хозяев отличился Джордже Деспотович.
За выход в полуфинал «Химки» сыграют с победителем матча «Торпедо» – «Балтика». Встреча состоится 4 марта.
Кубок России
1/8 финала
Голы: 0:1 – 1 Полярус, 0:2 – 21 Полярус, 1:2 – 50 Деспотович.
«Оренбург»: Климович, Зотов, Радакович, Терехов, Шахов, Рикарду Алвеш, Аюпов (Липовой, 84), Рогич, Черных, Сиваков (Фамейе, 67), Деспотович.
«Химки»: Хомич, Гапон, Филин, Данилкин, Почивалин, Корян, Нетфуллин, Трошечкин, Полярус (Мендель, 57), Дядюн (Скворцов, 55), Барков (Конате, 85).
Предупреждения: Почивалин (15), Рикарду Алвеш (26), Дядюн (28), Терехов (59), Деспотович (80), Барков (81), Трошечкин (90).